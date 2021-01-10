Нью-Йорк, США, , 21:40 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш сравнил 2021 год с 1945-м.

«Мы переживаем момент как в 1945 году. Но это не 1945 год», — сказал Гутерреш, выступая на 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.

По его словам, сегодняшняя «война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве».

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Гутерреш подчеркнул, что необходимо сохранять международное сотрудничество и расширять представление о том, что значит это понятие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гутерреш в своём новогоднем обращении выразил надежду на примирение между собой и с природой, а также на победу над коронавирусной инфекцией.

По его словам, следующий год должен стать годом «исцеления от последствий смертоносного вируса». Кроме того, человечеству предстоит исцелить «подорванную экономику и общество», преодолеть разделения.

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