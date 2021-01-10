Минск, , 21:24 — REGNUM Возобновить отношения с Украиной готовы власти Белоруссии, несмотря на непризнание Киевом результатов президентских выборов-2020 в стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, зла на президента Украины Владимира Зеленского он не держит и даже понимает некоторые его поступки.

«Я его (Владимира Зеленского — прим. ИА REGNUM) понимаю… — сказал белорусский лидер. — Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться».

Лукашенко добавил, что трудным положением, в котором находится Украина, объясняются недружественные заявления украинских политиков в отношении Минска.

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что официальный Киев категорически отвергает «очередные инсинуации» Александра Лукашенко, связанные с «оружием из Украины».

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