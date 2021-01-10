Приштина, , 20:57 — REGNUM Исполняющий обязанности президента сепаратистского Косово Вьоса Османи считает, что после того, как к власти в США придет Джо Байден, Приштина должна настаивать на пересмотре Брюссельского и Вашингтонского соглашений, подписанных с Белградом в 2013 и в 2020 году. Об этом она заявила 8 января.

Османи считает, что надо пересмотреть ту часть Брюссельского соглашения, которая относится к созданию Сообщества сербских муниципалитетов на территории Косово и Метохии.

«Мы должны сесть и поговорить с командой американского президента Байдена о том, что они думают об этих вопросах, которые были оговорены в форме обещания, а не в форме соглашения», — сказала Османи изданию BIRN Kosovo.

По ее словам, Приштина также сомневается в том, что все пункты Вашингтонского соглашения, подписанного осенью 2020 года при посредничестве Дональда Трампа, соответствуют ее интересам.

«Существуют вопросы, такие, как принадлежность озера Газиводе, а также другие политические вопросы, по поводу которых надо уточнить позицию администрации Байдена», — сказала Османи, добавив, что она лично не из тех, которые считают, что новая администрация США просто выбросить Вашингтонское соглашение в мусорное ведро.

Также Османи надеется, что администрация Байдена выступит за пересмотр соглашения, подписанного с Белградом в 2015 году в дополнение к Брюссельскому соглашению, в котором говорится о формировании Сообщества сербских муниципалитетов на той территории, где сербы проживают в большинстве. По ее мнению, соглашение, которое подписал бывший премьер Иса Мустафа, «сделает Косово нефункциональным».

Напомним, что Османи назначила внеочередные парламентские выборы в сепаратистском Косово на 14 февраля. На выборах Османи намерена баллотироваться вместе с движением «Самоопределение» Альбина Курти, которое, по прогнозам, имеет все шансы получить самое большое количество мест в новом парламенте.