Нур-Султан, , 20:43 — REGNUM В Казахстане явка на выборах депутатов нижней палаты парламента после закрытия избирательных участков к 22:00 по местному времени (19:00 мск) составила 63,3%. Об этом 10 января сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

«По состоянию на 22:00 избирательные бюллетени получили 63,3% от общего количества избирателей, включённых в списки», — сообщили в ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 января в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов). 312 кандидатов претендуют на 98 мест в Мажилисе.

Нижняя палата парламента состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются от политических партий по партийным спискам, а девять — Ассамблеей народа Казахстана (консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана). В республике насчитывается 216 маслихатов, на места в которых на нынешних выборах претендуют 8334 кандидата.