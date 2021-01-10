Стокгольм, , 19:43 — REGNUM 10 января в Швеции начал действовать временный закон о пандемии, позволяющий правительству страны ужесточать карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Как передает агентство SVT Nyheter, одобренный парламентариями законопроект 8 января, прекратит свою силу в сентябре 2021 года.

Напомним, что после изменений законодательства у правительства Швеции появляется правовая возможность приостанавливать работу общественного транспорта, закрывать магазины и торговые центры и ограничивать количество людей, которые могут одновременно находиться в общественных местах.

Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен, тем не менее, отметила, что основная цель нового закона состоит не в закрытии магазинов и торговых точек, а ограничении часов работы и числа посетителей.

«Он будет применяться в скором времени», — заявил премьер-министр Стефан Лёвен.

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