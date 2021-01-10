Минск, , 19:25 — REGNUM В Белоруссии до конца 2021 года должны пройти новые президентские выборы и референдум по новой конституции. Об этом сообщила 10 января экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в Telegram-канале.

«Новые выборы и народный референдум по новой конституции (в Белоруссии — прим. ИА REGNUM) должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко (действующий глава государства Александр Лукашенко — прим. ИА REGNUM)», — отметила Тихановская.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2020 г. экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что страны ЕС только выражают свою озабоченность в связи с ситуацией в Белоруссии, но в действительности ничего не могут сделать.

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