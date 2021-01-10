Бишкек, , 19:16 — REGNUM Собравшиеся на центральной площади столицы Киргизии сторонники Садыра Жапарова начинают отмечать победу.

На площади Ала-Тоо звучит музыка, люди постепенно собираются чтобы отпраздновать победу своего кандидата на выборах.

По предварительным данным ЦИК, на завершившихся сегодня, 10 января, президентских выборах, кандидат Садыр Жапаров набрал 79.5% голосов. Поддержку получил и инициированная им смена формы правления — за переход к президентской проголосовало более 81% граждан, пришедших на участки.

Наблюдатели отмечают, что нынешние выборы проходили в Киргизии крайне пассивно — к 18:00 явка составила 33,13%.

Несколько соперников Жапарова уже сделали свои заявления.

Адахан Мадумаров, Абдил Сегизбаев и Курсан Асанов сообщили, что не признают результатов выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Садыр Жапаров победил на выборах в Киргизии