Москва, , 19:41 — REGNUM Заявление премьер-министра Эстонии Юри Ратаса о том, в котором он осудил предложение оппозиционных депутатов вынести на референдум вопрос о целесообразности вхождения страны в состав России, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 10 января в социальной сети Facebook.

«Прибалтика, да как почти вся Европа ненавидят Россию, которая всех кормила и продолжает кормить, поэтому о своих людях думают в последнюю очередь. А пора бы подумать о своем народе», — написала Lilia K.

Многие пользователи встретили данное предложение депутатов Эстонии без особого восторга. По их мнению, данная страна так стремилась отделиться от СССР и России, как таковой, что они не хотели бы видеть её возвращение.

«Ну уж нет, умерла так умерла, отделились, вот и пусть себе живут сами, не надо всё взваливать на Россию», — пишет Валентина Ц.

Некоторые комментаторы выразили уверенность в том, что Эстония не является независимым государством, а находится в зависимости от мнения Евросоюза. Поэтому вхождение этого государства в состав России не представляется возможным.

«Вся Прибалтика не зависит от России, а зависит от Евросоюза. Что им скажут, то и они и сделают, а затем получат деньги на проживание», — считает Mansur S.

Нашлись и те, кто отметил, что эстонские политики вынесли подобную идею на обсуждения смеха ради.

«Бывает, пара … эстонских оппозиционных депутатов решили стебануться в парламенте и предложили провести референдум о присоединении к России, в следующий раз эти два кадра предложат отправить всех русскоязычных на историческую Родину, и что тогда, этих двух идиотов также стоит воспринимать всерьёз?», — задаётся вопросом Олег Л.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил предложение оппозиционных депутатов вынести на референдум вопрос о целесообразности вхождения страны в состав России.