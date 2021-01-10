Москва, , 19:06 — REGNUM Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция видит своё будущее в Евросоюзе, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 10 января в социальной сети Facebook.

«Турция уже была в Европе: Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия, Албания, часть Греции и часть Италии…», — пишет Anatoly V.

Многие пользователи вспомнили страницы истории, согласно которым Турция сильно связана со странами Евросоюза, в том числе потому, что когда-то Османская империя захватила значительную часть Европы.

«Они стали мировой державой со времени взятия Константинополя. Ясно, что и Европа входила в тогдашнее понятие «мир». В европейской истории уровень Османской Империи сопоставим лишь с Британской Империей, отсюда у них историческая взаимосвязь, чему всегда препятствовала в первую очередь Франция. Это продолжается и по сей день», — пишет Tofik N.

Ряд комментаторов предположили, что Евросоюзу необходимо как можно скорее ввести Турцию в свой состав, иначе может сложиться так, что сам Евросоюз окажется в составе новой Османской империи.

«Мне кажется, если Европа не захочет вхождения Турции, то в скором будущем сама окажется Османской Европой!», — считает Осман К.

Нашлись и те, кто высказал своё неверие данной информации. По их мнению, речь шла лишь об экономике, а не о политических и территориальных вопросах.

«Ничего он не видит. Турции никто не нужен, а Европа так и тем более. Скорее речь идёт о торговых отношениях, а никак о Турции в составе Евросоюза», — поделился мнением Karine A.

Напомним, 9 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция видит своё будущее в Евросоюзе.