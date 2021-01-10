Бишкек, 10 января 2021, 18:40 — REGNUM Согласно предварительным данным за кандидата в президенты Киргизии Садыр Жапаров на прошедших выборах проголосовало 79,5% участников голосования.
По информации ЦИК голоса избирателей распределились следующим образом:
- Садыр Жапаров — 79,5%;
- Адахан Мадумаров — 6,52%;
- Бабыржан Тольбаев — 2,1%;
- Мыктыбек Арстанбек — 1,53%;
- Абдиль Сегизбаев — 1,41%;
- Имамидин Ташов — 1,21%;
- Клара Сооронкулова — 0,93%;
- Аймен Касенов — 0,87%;
- Улукбек Кочкоров — 0,7%;
- Канат Исаев — 0,6%;
- Бактыбек Калмаматов — 0,53%;
- Курсан Асанов — 0,49%;
- Эльдар Абакиров — 0,45%;
- Равшан Джеенбеков — 0,19%;
- Каныбек Иманалиев — 0,16%;
- Женишбек Байгуттиев — 0,09%;
- Арстанбек Абдылдаев — 0,08%;
- Против всех — 1,25%.
Озвученные данные предварительные и будут меняться.
Также ЦИК Киргизии сообщил, что большинство принявших участие в голосовании граждан выступили за президентскую форму правления — 81,52%.