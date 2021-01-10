Бишкек, , 18:27 — REGNUM В Киргизии на выборах президента республики после обработки 47% бюллетеней лидирует бывший и.о. главы государства Садыр Жапаров. Об этом заявили в Центральной избирательной комиссии страны.

«47% уже обработано. Жапаров — 73,04%», — заявили в ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 января, в Киргизии проходят досрочные выборы президента страны. На должность главы государства претендуют 17 кандидатов.

Одновременно с президентскими выборами в республике проходит референдум, в ходе которого гражданам предлагается выбрать форму государственного управления — оставить нынешнюю парламентскую или же вернуться к президентской.

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