10 января 2021 | Время чтения 10 мин

Ариф Асалыоглу, , 18:53 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Анкара ведет переговоры с Пакистаном

Согласно сообщению Керема Джонгара со ссылкой на Euronews, индийские СМИ утверждают, что Турция намеревается получить ядерное оружие и технологии ядерных боеголовок из Пакистана. Пакистанские ученые уже работают в этом направлении. Особенное внимание привлекло то, что 22−23 декабря в Анкаре состоялся 15-й съезд группы пакистано-турецкого военного диалога высшего уровня. Это на сегодняшний день является встречей на самом высоком уровне между двумя странами в военной сфере. Отмечено, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагается на то, что ядерные и ракетные технологии Пакистана помогут в достижении его геополитических целей.

«Мы всё же являемся частью Европы»

Как говорится в сообщении телеканала NTV, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлениями на заседании, посвященном оценке внешней политики 2020 года. Затронув тему российских С-400, что стало поводом для санкций в рамках закона США «О противостоянии противникам Америки посредством санкций», Чавушоглу отметил, что имеются «позитивные сдвиги» в отношениях с Евросоюзом. Министр сказал следующее: «Была создана совместная рабочая группа с США по С-400. Начаты технические переговоры. Предложение поступило из Вашингтона. Мы приняли его. В 2020 году наши отношения с ЕС переживали и взлеты, и падения. Но 2020 год был годом, особенно напряженным в отношениях с Грецией, греческой частью Кипра и Францией. Но последняя встреча показывает, что здравый смысл всё же превалирует. Конечно, в резолюции есть моменты, которые нас не устраивают. Мы ожидаем развития наших отношений с ЕС в более положительной обстановке в следующем году. Мы ожидаем, что Евросоюз также готов к этому. Даже если мы не являемся членами Евросоюза, то мы всё же являемся частью Европы».

Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.tr

Встреча с Хулуси Акаром и ООН в один день

Как сообщает газета Sözcü, высокопоставленные лица силовых структур Египта, которые контактируют как с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, так и силами генерала Халифы Хафтара, встретились с представителями признанного ООН и Турцией ПНС, базирующегося в Триполи. Внимание привлекло то, что в тот же день министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и командующий турецкими вооруженными силами также находились в Триполи. ПНС назвал приезд делегации из Каира «первым визитом высокопоставленных египетских чиновников в Триполи с 2014 года». Источник из разведывательных структур, давший интервью Reuters, рассказал, что среди членов египетской делегации есть вице-президент разведывательного подразделения и высокопоставленные чиновники министерств обороны и иностранных дел. Представитель ПНС отметил, что египетская делегация пообещала как можно скорее открыть свое консульство в Триполи.

В США утвержден оборонный бюджет и санкции против Турции

Как говорится в сообщении TR724, оборонный бюджет США на 2021 год, на который Дональд Трамп наложил ранее вето, был принят 2/3 голосов в Сенате вслед за Палатой представителей. Закон о разрешении на государственную оборону предусматривает санкции в рамках закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» в связи с приобретением Турцией российских С-400 и передачу ВВС США шести истребителей F-35, приобретенных Анкарой.

Истребители F-35 в полёте U.S. Air Force

Закрыт турецкий канал Olay TV

Как информирует телеканал Halk TV, закрытие канала Olay TV спустя всего 26 дней после начавшегося 30 ноября политического давления снова заставляет задуматься о ситуации со свободой слова в Турции. Политика правящей Партии справедливости и развития (ПСР) сделала страну непригодной для жизни в ней оппозиционных журналистов, особенно в течение последних пяти лет. Даже малейшая критика расценивается как «террористический акт», что приводит к возбуждению дел против журналистов. Арестованы более 200 человек. В докладе Freedom House под названием «Свобода и пресса 2019» приводятся такие данные: после введения чрезвычайного положения в Турции из-за попытки государственного переворота 15 июля 2016 года было закрыто около 150 средств массовой информации, сотни журналистов безосновательно осуждены по обвинению в поддержке терроризма. По данным Amnesty International, было закрыто более 180 средств массовой информации.

Греция расширила свои территориальные воды

Как передает Euronews, в письменном заявлении министерства иностранных дел Греции говорится, что в отношении морской зоны от Ионических островов недалеко от Албании до мыса Тенарон, расположенного на южной оконечности Пелопоннеса, вступил в силу указ о закрытии заливов и фиксировании прямых контуров границ. Согласно указу, территориальные воды в Ионическом море расширяются с 6 до 12 миль. Акт опубликован в «Официальном вестнике» и вступил в силу. В МИД говорится, что указ дает право Греции применять аналогичные меры и в отношении других зон страны.

«350 миллиардов долларов» Эрдогана в социальных сетях

Согласно сообщению газеты Cumhuriyet, известная группа хакеров Anonymous опубликовала серию твитов, касающихся лидера ПСР и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В них говорится следующее: «Командир, какие банки вы предлагаете использовать для отмывания более 350 миллиардов долларов, которые у вас есть? Варианты: 1. Ziraatbank. 2. Deutschebank. 3. Vakıfbank. 4. Credit Suisse. 5. HSBC. 6. Albania's BKT Bank. 7. Sudan's Central Bank. 8. DBS Bank. 9. Все перечисленные».

Вакцина прибыла в Турцию

Как сообщает телеканал FOX TV, первая часть вакцины против коронавируса, заказанной в Китае, размером в три миллиона доз прибыла в Анкару. 17 контейнеров с «CoronaVac», произведенной компанией SinoVac, на пяти грузовиках и двух фурах были направлены на лекарственный склад главного управления общественного здравоохранения министерства здравоохранения Турции. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил: «Тестирование, которое продлится 14 дней, немедленно будет начато в департаменте лекарственных препаратов и медицинских устройств Турции. Как только тестирование будет завершено, запустим программу вакцинации под контролем главного управления общественного здравоохранения. Вместе мы справимся».

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа Saglik.gov.tr

Нарушения в отношении «Хизмет» вошли в отчет

Как передает портал Aktif Haber, 21 декабря были опубликованы поправки, внесенные депутатами Европарламента в проект доклада Евросоюза за 2020 год о Турции. В некоторых из них говорится о нарушениях в отношении движения «Хизмет» после 15 июля 2016 года. В новом варианте отчета сообщается, что представители движения по-прежнему содержатся в тюрьмах по абсурдным обвинениям или в связи с причастностью к Гюлену. Среди них более 120 журналистов, включая Айшенур Пырылдак и Бюшру Эрдал. Против членов движения Гюлена применяют пытки и плохое обращение, несмотря на то, что режим ЧС уже отменен. Продолжается систематическое давление на членов «Хизмет» в рамках государственной политики. Решения Европейского суда по правам человека не соблюдаются турецкой судебной системой. Более 100 адвокатов, представлявших движение Гюлена, были арестованы.

Новое требование на турецких границах

Как следует из сообщения газеты BirGün, начиная с 1 января 2021 года на всех пограничных пунктах Турции все пассажиры, прибывающие в страну по воздуху, суше и морю, должны предоставлять ПЦР-тесты на коронавирус с отрицательным результатом, сделанные в течение последних 72 часов. За несколько минут до начала вступления в силу данного требования на пограничном пункте Капыкуле в Эдирне на границе с Болгарией некоторые туристы и граждане смогли въехать в страну. Но теперь те, кто при въезде в Турцию не представит справку с результатами теста, могут воспользоваться правом вернуться назад или они должны сообщить адреса мест пребывания в Турции, где их поместят на карантин в течение семи дней. Если тесты, которые проведут по истечении этого срока, окажутся отрицательными, то карантин будет завершен.

Отчет Республиканской народной партии о Турции за 2020 год

Как сообщает газета Cumhuriyet, заместитель председателя Республиканской народной партии Фетхи Ачыкэль представил доклад под названием «Турция 2020 в тени COVID-19». В нем представлены секторы здравоохранения, экономики, демократии, образования, социальной политики и внешней политики в 2020 году. Здравоохранение: Турция заняла самое низкое место среди 36 стран, набрав 38,1 балла из 100, согласно Глобальному индексу борьбы с COVID-19 с точки зрения достаточности здравоохранения, экономики и коммуникаций. В октябре Турция находилась на 30-м месте среди 53 стран в рейтинге борьбы с коронавирусом, а в ноябре — уже на 45-м месте. Экономика: в Турции был зафиксирован самый высокий рост инфляции среди стран ЕС, ОЭСР, G20. Турция также вошла в число 15 стран с самой высокой инфляцией среди 190 стран. Турция оказалась среди 20 наихудших стран мира с точки зрения безработицы, одной из 35 худших стран мира по безработице среди молодежи. Демократия: за последние 10 лет Турция упала на 65 позиций в области подотчетности, на 60 позиций — в области верховенства закона и на 50 позиций — в области эффективности управления. В рамках мирового индекса свобод Турция была отнесена к категории «несвободных стран», набрав 32 балла из 100. Образование: если в 2010 году с точки зрения предоставления качественного образования Турция занимала 102-е место, то в 2020 году опустилась до 118-го места.

Объединение против против Демократической партии народов

Как сообщает газета Duvar, Народный альянс Турции (Партия справедливости и развития и Партия националистического движения) готовится принять меры против Демократической партии народов (ДПН), которая имеет значительное число депутатов в парламенте. В соответствии с 68-й статьей Конституции Турции о «невозможности пособничества совершению политическими партиями преступлений», ДПН «может быть лишена финансирования из государственной казны». Согласно этой же статье и 101-й статье закона «О политических партиях», может «быть подан иск о роспуске партии». Заявление председателя Партии националистического движения Девлета Бахчели о том, что «Демократическая партия народов должна быть распущена», а также слова Эрдогана о том, что «оппозиция будет сформирована заново», породили в кулуарах слухи о том, что «грядут новые санкции против ДПН». Согласно сведениям газеты Cumhuriyet, первым шагом властей станет «лишение финансовой поддержки из казны».

Председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели (сс)Ziya KOSEOGLU

Помпео напоследок

Согласно сообщению TR724, госсекретарь США Майк Помпео сделал поразительные заявления в своем личном аккаунте в Twitter за несколько дней до своей отставки. Комментируя арест американского пастора Эндрю Брансона, который стал поводом для напряжения отношений между Турцией и США, последующий выезд пастора в США после освобождения, Помпео отметил, что таким образом репутация американцев была восстановлена. Госсекретарь заявил: «Мы никогда не платили, чтобы вернуть наших людей в США. Мы восстановили репутацию США. Отныне нет фальшивых «красных линий» или кучи денег для диктаторов и тиранов». В августе 2018 года американский президент Дональд Трамп обратился к Эрдогану в своем аккаунте в Twitter: «Освободите пастора Брансона, или я разрушу вашу экономику».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

После подписания соглашения о свободной торговле между Великобританией и Турцией аналогичное предложение поступило и от Германии.

Financial Times опубликовала сообщение, указывающее на проблему безработицы в Турции. В интервью газете экономисты сказали, что трудно рассчитать реальные показатели безработицы в Турции, отметив, что люди перестают искать работу, потому что у них нет надежды.

Канал Bold Media, относящийся к Международной ассоциации журналистов (International Journalists Association E.V.) с головным штабом в Германии, был закрыт на платформе YouTube самим Эрдоганом. Эксперт по социальным сетям Ясин Кесен подчеркнул, что Эрдоган теперь начинает ограничивать свободу слова и в пределах ЕС. Youtube отметил, что турецкий офис работает с Эрдоганом.

Призыв Эрдогана бойкотировать газету Sözcü: представителям этой газеты отныне запрещен доступ в турецкий парламент. Эрдоган высказался следующим образом: «Я не читаю газету Sözcü. Считаю, что не следует тратить деньги попусту на такое. Собор Святой Софии словно главная звезда 2020 года».

Согласно решению, опубликованному в «Официальном вестнике» Турции, президентом был подписан указ о смене ректоров в таких турецких вузах, как Босфорский университет, Университет «Бейкоз», университет «Памуккале», научный университет Антальи и университет «Чаг».