Вашингтон, , 17:52 — REGNUM В Соединённых Штатах статьи для импичмента президента Дональда Трампа могут быть представлены в Палате представителей 12 или 13 января, сообщает Reuters со ссылкой на конгрессмена-демократа Джима Клайберна.

«Статьи могут быть представлены во вторник (12 января) или среду (13 января), прежде чем их действительно представят, но я думаю, что они будут представлены на этой неделе», — сказал Клайберн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что 25-я поправка к конституции, позволяющая вице-президенту и кабинету министров отстранить Трампа, будет использована в случае, если Трамп станет «более нестабильным». По данным телеканала, на этой неделе стало ясно, что такой вариант нельзя исключать как возможный вариант развития событий.

Читайте также: Пенс не исключил отстранения Трампа в случае «нестабильности» президента