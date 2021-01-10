Минск, , 17:46 — REGNUM По тем, кто выступает с предложением отключить Белоруссию от системы платежей SWIFT, может ударить данная инициатива. Об этом заявил в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос.

«Если они (Европа и кто-то еще) хотят получить проблемы … — они их могут получить», — сказал глава государства.

Как передавало ИА REGNUM, 16 ноября 2020 год бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что добиваться отключения Белоруссии от международной системы SWIFT намерена оппозиция.

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