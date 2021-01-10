Москва, , 17:21 — REGNUM Три проблемы, с которыми в 2021 году может столкнуться Российская Федерация, перечислил сенатор Алексей Пушков 10 января в Telegram-канале.

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Так, по мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, выход из пандемии SARS-CoV-2, диктат интернет-гигантов, а также изменения в США и во внешней политике Вашингтона станут ключевыми вызовами для России в текущем году.

Пушков отметил, что вакцинация и сокращение степени уязвимости населения является ответом на первый вызов; закон против цензуры в интернете, недавно вступивший в силу, плюс развитие собственных интернет-платформ — ответ на второй вызов.

По его словам, от того, насколько успешно противостоять давлению со стороны Вашингтона сможет Москва, будет зависеть ответ на третий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что внешнеполитический курс на противостояние с Китаем и Россией продолжат США при Джо Байдене.

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