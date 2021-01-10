Бишкек, , 16:48 — REGNUM В Киргизии сотрудники милиции готовы к возможным митингам после подведения итогов голосования на досрочных выборах главы республики. Об этом 10 января начальник отдела Следственного управления МВД Киргизии Султан Макилов.

«Достоверной информации об организации митингов нет, но соответствующая работа проводится. Мы полностью готовы к этим мероприятиям», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 января, в Киргизии проходит референдум по определению формата государственного управления в стране, а также досрочные выборы президента страны.

Ранее в столице Киргизии Бишкеке прошёл девятый по счету еженедельный «Марш за законность», участие в котором приняли около 50 человек.