Москва, 10 января 2021, 16:28 — REGNUM Совещание, на котором обсуждались вопросы нагорнокарабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе, провел президент Российской Федерации Владимир Путин 10 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания, участие в котором приняли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, обсуждался также вопрос обеспечения безопасности в новогодние праздники.
Отмечается, что Путин провел совещание в преддверии встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как передавало ИА REGNUM, 10 января президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого лидеры двух стран обсудили ряд вопросов.
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