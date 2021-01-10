Бишкек, , 16:18 — REGNUM В Киргизии референдум, на котором граждане страны голосовали за форму правления в республике, признан состоявшимся. Об этом 10 января сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии Киргизии.

Так, по состоянию на 18:00 (15:00 мск) явка составила 33,08%, при необходимом пороге в 30%.Кроме того, явка на президентских выборах за два часа до закрытия участков составила 33,13%.

Напомним, сегодня, 10 января, в Киргизии проходит референдум по определению формата государственного управления в стране, а также досрочные выборы президента страны.

Ранее в столице Киргизии Бишкеке прошёл девятый по счету еженедельный «Марш за законность», участие в котором приняли около 50 человек.

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