Анкара, , 16:02 — REGNUM Власти Турции не позволят использовать СМИ для антитурецкой пропаганды внутри страны и за ее пределами. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, говорится 10 января в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, распространенном по случаю Дня трудящихся журналистов.

По его словам, с точки зрения соблюдения права общественности на получение объективной информации СМИ выступают в качестве «незаменимого составляющего системы демократии».

Эрдоган добавил, что Турция, где за последние годы добились значительного прогресса в достижении более демократической и многоголосой структуры СМИ, никогда не откажется от «свободы прессы».

Как передавало ИА REGNUM, 9 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеобращении из Стамбула к участникам церемонии открытия моста и транспортной развязки, соединяющих провинции Элязыг и Диярбакыр, заявил, что наличие двойных стандартов в отношении Турции вновь подтвердили многие события, имевшие место в последнее время в США и Европе.

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