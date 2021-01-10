Минск, , 15:56 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе в «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» в шутку предложил ведущей программы совершить телефонный звонок своему российскому коллеге Владимиру Путину. Выход программы анонсирован на телеканале «Россия 1».

Предложение позвонить Владимиру Путину прозвучало от главы республики когда они находились с ведущей канала «Россия 1» в кабинете главы белорусского государства, где стоял рабочий телефон. В свою очередь журналист задала вопрос, разговаривает ли по этому телефону Лукашенко с Путиным. В ответ глава республики предложил совершить звонок главе РФ.

«Хочешь, наберу сейчас Путина тебе», — спросил Лукашенко.

В итоге собеседники пришли к мнению, что не стоит отвлекать президента Российской Федерации. Лукашенко также отвечая на соответствующий вопрос журналиста назвал Владимира Путина своим единственным другом среди глав государств.

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