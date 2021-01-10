Киев, 10 января 2021, 15:43 — REGNUM Неотъемлемой частью свободы слова назвал цензуру бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а ныне — внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов. Об этом политик написал 9 января на своей странице в социальной сети Facebook.
По его мнению те, кто якобы «манипулируют, создают фейки и альтернативную реальность» должны быть «заблокированы».
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Напомним, ранее Милованов назвал события в Вашингтоне следствием «языка ненависти» американского лидера Дональда Трампа, а также назвал произошедшее следствием его неуважения к правде, игнорирования реальности и предпочтения своих политических амбиций интересам общества.