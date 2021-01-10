Москва, , 15:20 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) назвал три проблемы, с которыми Российская Федерация столкнется в 2021 году. Об этом политик написал сегодня, 10 января, на своей телеграм-канале.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Пушкова, тремя главными проблемами для России в новом году станут: выход из пандемии коронавируса, диктат международных интернет-гигантов, а также существенные изменения внутри США и их внешней политики.

Решение этих проблем есть, хотя его и нельзя назвать простым. Чтобы решить проблемы выхода из пандемии коронавируса, нужно обеспечить массовую вакцинацию и сокращение степени уязвимости населения, пишет Пушков.

Проблему диктата мировых интернет-гигантов решить непросто:

«На вторую — только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете <…> плюс развитие собственных интернет-платформ», — написал Пушков.

Он подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что крупные сетевые гиганты не будут выполнять российские требования.

Что касается третьей проблемы, то её решение будет зависеть от способности России противостоять давлению со стороны США, которое, при новой администрации Джо Байдена, явно усилится.

Любой признак слабости со стороны Москвы будет воспринят в Вашингтоне, как свидетельство успешности давления на Россию и приведет к дальнейшему ужесточению давления.