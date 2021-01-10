Минск, , 15:24 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цена на российский газ для Белоруссии с учетом условий отношений между двумя странами могла быть справедливее. Так белорусский лидер прокомментировал цену на российский газ, составляющую $128,5 за тысячу кубометров. Об этом он рассказал в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — цитирует президента Белоруссии РИА Новости.

Лукашенко уточнил, что данный вопрос он не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Также он добавил, что не намерен поднимать этот вопрос, отметив, пусть как будет, «если вы так решили».

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Напомним, в апреле 2020 года белорусский лидер, ссылаясь на падение цен на газ на мировых рынках, требовал троекратно (до $40−45) снизить прежнюю стоимость тысячи кубометров российского газа, которая согласно контракту с Газпромом и межправительственным соглашениям была установлена на уровне $127.