Киев, , 14:40 — REGNUM В медицинских учреждениях Украины в целях диагностики коронавирусной инфекции в подавляющем большинстве случаев применяются тест-системы российского производства. Об этом сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

«В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19, в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства», — написал Кравченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также перечислил компании, о которых идет речь: Вектор-Бест, ДНК-Технология, Амплисенс, Хема и отметил, что ПЦР тест-системы харьковской компании Астравир производятся также на основе российских компонентов.

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Кравченко подчеркнул, что российские тест-системы используются, как в бюджетном секторе, так и частными медицинскими учреждениями.

«Получается одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя», — заключил Кравченко, призвав украинских чиновников из сферы здравоохранения, в частности, Министра здравоохранения Максима Степанова и главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, прекратить врать украинскому народу.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины заявил, что вокруг вакцины «Спутник V» много политики. При этом Киев, несмотря на все заверения в обратном, не может в ближайшей перспективе обеспечить вакцинацию большинства населения страны.