Киев, 10 января 2021, 14:40 — REGNUM В медицинских учреждениях Украины в целях диагностики коронавирусной инфекции в подавляющем большинстве случаев применяются тест-системы российского производства. Об этом сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.
Он также перечислил компании, о которых идет речь: Вектор-Бест, ДНК-Технология, Амплисенс, Хема и отметил, что ПЦР тест-системы харьковской компании Астравир производятся также на основе российских компонентов.
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Кравченко подчеркнул, что российские тест-системы используются, как в бюджетном секторе, так и частными медицинскими учреждениями.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины заявил, что вокруг вакцины «Спутник V» много политики. При этом Киев, несмотря на все заверения в обратном, не может в ближайшей перспективе обеспечить вакцинацию большинства населения страны.