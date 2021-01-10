Москва, , 13:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин 11 января проведет переговоры в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросу реализации трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом сегодня, 10 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что осенью 2020 года старый конфликт в Нагорном Карабахе снова перешел в горячую фазу 45 дней длились интенсивные боевые действия. В результате которых армянские силы потерпели поражение. При этом азербайджанской стороне активную поддержку оказывала Турция.

После того, как азербайджанские силы захватили город Шуши в центральной части Нагорного Карабаха, стороны согласились сесть за стол переговоров при посредничестве России. Благодаря президенту России Владимиру Путину удалось заключить мирное соглашение, остановившее войну.