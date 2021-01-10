Минск, , 14:15 — REGNUM Белоруссия намерена выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на телеканале «Россия-1».

"Мы хотим и будем выстраивать с ними (США — ИА REGNUM) отношения», — цитирует белорусского лидера ТАСС.

На уточняющий вопрос ведущей, хотят ли того же в Соединенных Штатах Америки, Лукашенко ответил «не хотят, так захотят».

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Напомним, в конце декабря 2020 года палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Белоруссии», согласно которому предполагается введение санкций против чиновников Союзного государства России и Белоруссии. Также согласно данному законопроекту США не признают действующего белорусского президента Александра Лукашенко законно избранным и считают, что Белоруссии нужны новые выборы.

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