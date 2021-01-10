Тбилиси, , 14:14 — REGNUM Руководство Грузии, откладывая проведение пятого раунда переговоров, постепенно лишается шансов на преодоление политического кризиса, сложившегося в стране. Такое заявление, как передает агентство «Интерпрессньюс», 10 января сделал представитель блока «Стратегия Строителя» Серго Чихладзе.

«Уже больше месяца оппозиция находится в режиме ожидания, как и послы-посредники. И чем больше проходит времени, тем сильнее закрывается окно переговоров и меньше остается шансов», — сказал журналистам Чихладзе.

Он призвал власти к компромиссу и заявил что без преодоления политического кризиса в стране нельзя решать никакие другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии назвали прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными» и объявили бойкот парламенту. Главным требованием объединенной оппозиции является проведение досрочных выборов в парламент в 2021 году.

Среди оппозиционных политиков согласились стать членами парламента только четыре представителя партии «Альянс патриотов». Став депутатами, он порвали с «патриотами» и создали свою партию — «Европейские социалисты».

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