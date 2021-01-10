Бишкек, , 13:33 — REGNUM В Бишкеке сегодня, 10 января, прошел девятый по счету еженедельный «Марш за законность», участие в котором приняли около 50 человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Правозащитники и активисты выступают против референдума, предлагающего отказаться от парламентской формы правления в республике и вернуться к президентской.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 10 января, в Киргизии проходит референдум по определению формата государственного управления в стране, а также досрочные выборы президента республики.

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