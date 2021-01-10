10 января 2021 | Время чтения 4 мин

В случае принятия Варшавой политического решения о восстановлении диалога с Москвой есть одна загвоздка: как сделать первый шаг в сторону России и как объяснить его своим сторонникам. На наш взгляд, самым простым стала бы договоренность о закрытии темы смоленской трагедии, финалом чего будет приезд главы PiS Ярослава Качиньского в Россию и передача ему обломков президентского борта, потерпевшего крушение в апреле 2010 года.

Станислав Стремидловский, , 13:46 — REGNUM



Смоленская трагедия Иван Шилов © ИА REGNUM

Проправительственная польская пресса обрушилась с критикой на бывшего министра национальной обороны Польши Антония Мачеревича, который с 2016 года возглавляет подкомиссию по расследованию смоленской катастрофы, крушения президентского борта 10 апреля 2010 года. Мачеревич в очередной раз перенес публикацию доклада, где проталкивает версию «взрыва» самолета, под предлогом пандемии коронавируса. Портал wPolityce в этой связи допустил, что экс-министр «вводит нас в заблуждение в чрезвычайно важном вопросе объяснения причин смерти президента (Леха Качиньского — С.С.)». Это первое. И второе. Варшавский суд отложил до 27 мая рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Польши о назначении временного ареста для российских диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года.

Смоленская трагедия много лет омрачает польско-российские отношения. Варшава постоянно требует от Москвы отдать обломки президентского борта. При этом подвижки в данном вопросе многие польские эксперты связывают с разморозкой польско-российских отношений в принципе. Поэтому переносы публикации отчета Мачеревича и заочного суда над российскими диспетчерами говорят о том, что Варшава решила взять паузу. Почему? Американский кризис стимулировал польскую мысль искать новые решения, связанные с внешнеполитическим курсом своей страны. В этой связи нам показалась интересной публикации газеты Rzeczpospolita, в которой первый срок Джо Байдена по посту президента США воспринимается как «третий срок» Барака Обамы.

«На ближайшие четыре года есть два простых решения, — констатирует издание. — Либо рассчитывать на безразличную к нашим постулатам демократическую администрацию в Вашингтоне, которая фактически станет третьим сроком Обамы, либо… тщательно восстанавливать добрососедские, равноправные отношения с Москвой. Наша история доказывает, что лучшие дела с нашими двумя самыми важными соседями мы делали, когда они ссорились. Итак, стоит обратиться к анализу Кристиана Эша из первого в этом году номера немецкого еженедельника Der Spiegel, который делает следующий вывод по итогам уходящего года: «Германо-российские отношения достигли дна». Возможно, это тот самый момент в польский истории, когда нам следует очень осторожно, учитывая все опасности и подводные камни, подумать о налаживании лучших и прагматичных политико-экономических отношений с Российской Федерацией. Не нужен противоракетный щит или ядерный арсенал там, где есть согласие и хорошие торговые отношения».

Джо Байден и Барак Обама

Очевидно, что подобными вопросами задаются сегодня и многие польские аналитики и политики, но в закрытом режиме. Любая страна должна иметь несколько сценариев развития ситуации и своих действий. Проблема в том, какой содержится под ними исходным посыл. Можно воспринимать себя в качестве объекта международных отношений, который лишь реагирует постфактум на изменения геополитических реалий, идя вслед за ведущими игроками. А можно воспринимать себя субъектом, ведущим активную внешнюю политику и формирующим реакцию партнеров. Что касается Польши, то в силу сложного ее прошлого «объектности» в ней больше, чем «субъектности». Хотя она, конечно, не обречена всё время плестись в хвосте истории. Просто Варшаве не хватает иногда смелости и здорового авантюризма, чтобы запустить собственный сценарий, понимая, что он может быть триста раз переписан на ходу. Это относится прежде всего к общему польско-российскому пространству, где Польша убедила себя в одном непреложном догмате: между Варшавой и Москвой не должно быть общей границы.

Но даже в этом случае среди нескольких вариантов выстраивания внешней политики есть тот, который позволяет Польше выступить в авангарде. Она, конечно, может и дальше ждать, куда развернутся США, как американские национальные интересы в исполнении демократической администрации отразятся на диалоге Вашингтона с Варшавой. При этом сторонники правящего лагеря во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) с большой тревогой наблюдают за происходящим, считая, что в США наступают «коммунисты», а это быстро докатится и до Польши. В то время как оппозиция занимается неприкрытым подхалимажем перед Байденом, отправляя ему льстивые письма и ябедничая одновременно на PiS. Это пассивный сценарий, в котором всё зависит от состояния американо-немецких отношений. К нему примыкает сценарий катастрофы, способный реализоваться в случае потрясений на постсоветском пространстве, то есть краха Украины и ее фрагментации со всеми вытекающими последствиями.

Третий сценарий — это активное выстраивание Варшавой новой внешней политики, то, что предлагает Rzeczpospolita, который, однако, начинает реализовываться вне зависимости состояния отношений между Москвой и Берлином. В случае принятия такого политического решения для «Права и Справедливости» есть одна загвоздка: как сделать первый шаг в сторону России и как объяснить его своим сторонникам. Правящему лагерю придется провести определенные предварительные работы на украинском и белорусском направлении, понизив контакты с Киевом и повысив с Минском. Но главное — это Москва. На наш взгляд, самым простым стала бы договоренность о закрытии темы смоленской трагедии, финалом чего будет приезд главы PiS Ярослава Качиньского в Россию и передача ему обломков президентского борта, потерпевшего крушение в апреле 2010 года. Эта акция имеет большую символическую прибавочную стоимость, которую можно успешно конвертировать во внешней политике.

Портрет президента Леха Качиньского

Мяч в данном случае на стороне Польши. Учитывая, что на май сего года запланирован конгресс правящей партии, где будет избран новый состав руководства «Права и Справедливости», не исключено, что летом в польско-российских отношениях могут появиться интригующие подвижки.