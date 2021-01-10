Тбилиси, , 13:11 — REGNUM В Грузии жители Поти 10 января вышли на акцию протеста возле дома мэра города Гочи Курдгелии. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, участники акции выразили недовольство запахом рыбы от перерабатывающих предприятий. Протестующие пришли к дому мэра с плакатами с лозунгом «Не травите нас». Сообщается, что на встречу с ними никто не вышел.

Участники акции рассказали журналистам, что рыбный бизнес в городе якобы принадлежит мэру, а также местному мажоритарному депутату Ираклию Хабубии. По словам протестующих, якобы по этой причине власти не штрафуют предприятия и не заставляют установить фильтры.

Стоит отметить, что рыбные предприятия в Поти расположены в центре города, и местные жители жалуются на резкий запах в течение нескольких лет.