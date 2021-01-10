Нур-Султан, , 12:38 — REGNUM В Казахстане явка избирателей на выборы в нижнюю палату парламента (Мажилис) и местные представительные органы (маслихаты) по состоянию на 14:00 по местному времени (11:00 мск) 10 января составила 43,9%, сообщили в пресс-службе ЦИК.

«По состоянию на 14 часов…10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 43,9% от общего количества избирателей, включенных в списки», — уточняет источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, двумя часами ранее явка избирателей составила 28,8%.

Напомним, сегодня, 10 января в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов). 312 кандидатов претендуют на 98 мест в Мажилисе. Нижняя палата парламента Казахстана состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются от политических партий по партийным спискам, а девять — Ассамблеей народа Казахстана (консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана). В республике насчитывается 216 маслихатов, на места в которых на нынешних выборах претендуют 8334 кандидата.

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