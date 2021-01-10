Нур-Султан, , 11:48 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что в отношении потенциальных протестующих, которые могут быть недовольны результатами выборов в нижнюю палату парламента (Мажилис) в Казахстане, не будут предприниматься репрессивные меры. Об этом глава республики заявил 10 января после голосования на избирательном участке.

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Токаев также выразил предположение о существовании протестных настроений во всех странах мира.

«Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет», — цитирует казахстанского лидера ТАСС.

Лидер Казахстана также добавил, что правоохранительные органы республики будут работать в соответствии с законодательством страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана также заявил, что каждые выборы в республике являются серьезным экзаменом на гражданскую зрелость.

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