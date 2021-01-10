Бишкек, , 10:49 — REGNUM По состоянию на 12:00 (09:00 мск) 10 января, то есть за четыре часа голосования, явка избирателей на досрочных выборах президента Киргизии составила 9,28%, уточнили в пресс-службе ЦИК республики.

Избирательный участок в Киргизии Shailoo.gov.kg

«Общая явка — 330 609 избирателя или 9,28%», — уточнили в ЦИК.

Общая явка на референдум «по форме правления» республики составила 9,23%. В референдуме за изменение Конституции республики приняли участие 329 049 граждан.

Напомним, двумя часами ранее явка на выборах президента составила 2,8%, а на референдум — 2,78%. Избирательные участки в Киргизии открылись 10 января в восемь часов утра по местному времени (05:00 мск).

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