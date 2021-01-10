Тбилиси, , 10:56 — REGNUM Вхождение четырех оппозиционных депутатов в парламент Грузии не делает его двухпартийным. Такое заявление, как передает агентство «Интерпрессньюс» сделал перед журналистами лидер парии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

Накануне Фридон Инджия, Автандил Энукидзе, Гела Микадзе и Давид Зилпимиани, которые получили право на депутатские мандаты, находясь в избирательном списке партии «Альянс патриотов», создали новую партию «Европейские социалисты». Это единственные депутаты, кроме представителей правящей партии «Грузинская мечта», которые согласились работать в парламенте нового созыва.

«Это является подтверждением того постыдного однопартийного парламента, который не выражает волю грузинского народа. Теперь парламент еще более однопартийный, — заявил Бокерия. — У нас, 99% оппозиции и грузинского общества, одна задача — добиться досрочных выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии назвали прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными» и объявили бойкот парламенту. Почти все депутаты подали заявления о снятии полномочий.

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