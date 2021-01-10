Нур-Султан, 10 января 2021, 10:03 — REGNUM По состоянию на 12:00 (09:00 мск) 10 января явка избирателей на выборах в Казахстане, в ходе которых избираются депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента), а также проходят выборы в маслихаты (местные представительные органы), составила 28,8%.
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Данные о явке избирателей уточнили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Казахстана.
Напомним, двумя часами ранее явка избирателей составила 11,6%.
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