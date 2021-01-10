Нур-Султан, , 09:49 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 15 января выступит в парламенте с обращением. Об этом глава республики сообщил сегодня, 10 января, после голосования на парламентских выборах, сообщает издание Sputnik.

Глава государства заявил, что идет подготовка реформ, а сам ход реформ не должен останавливаться.

«15 января я выступлю в парламенте с обращением. Затем состоится заседание Национального совета общественного доверия», — добавил он.

Напомним, сегодня, 10 января в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов). Глава Казахстана принял участие в голосовании на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников в Нур-Султане.

В списках избирателей числятся 11 млн. 915 тысяч 903 граждан, которым предстоит выбрать депутатов Мажилиса из 312 кандидатов.

Отметим, Мажилис состоит из 107 депутатов, 98 из которых избираются от политических партий по партийным спискам, а девять — Ассамблеей народа Казахстана.