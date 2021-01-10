Пекин, , 09:17 — REGNUM Введение санкций в отношении китайских компаний Alibaba и Tencent станет очередной демонстрацией политики двойных стандартов, проводимой правительством США, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Об этом сообщает газета China Daily.

В январе стало известно, что правительство США рассматривает возможность внесения в «чёрный список» китайских технологических гигантов Alibaba и Tencent. Ранее эти меры уже были приняты в отношении нескольких десятков китайских компаний, включая разработчика микросхем SMIC и производителя дронов DJI. Попавшие в «чёрный список» компании не смогут размещать акции на биржах США и вести свободное сотрудничество с американскими организациями.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что правительство Китая примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских фирм. Она добавила, что подобные действия в отношении китайских компании показывают, что идеи свободной рыночной экономики и конкуренции не являются реальными ценностями для правительства США.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, после публикации сообщений о возможном введении санкций правительства США в отношении Alibaba и Tencent стоимость акций этих компаний на Гонконгской фондовой бирже упала на 3,9% и 4,7% соответственно.

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