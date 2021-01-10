Сухум, , 09:00 — REGNUM 169 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 9 января. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 615 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 169 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 221 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 28 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 9782 носителей SARS-CoV-2. Из них 7294 победили инфекцию. За это время 141 пациент с диагнозом COVID-19 скончался.

В течение 8 января в республике выявили 148 носителей SARS-CoV-2 в результате 543 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря коронавирус выявили у президента Абхазии Аслана Бжании и премьер-министра страны Александра Анкваба. 4 января Анкваба решили госпитализировать, а 8 января перевезли на лечение в Москву. Бжания, по последним данным, продолжает находиться на самоизоляции в резиденции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии выявили почти 150 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: Консульский отдел посольства России в Абхазии закроют на карантин