Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Сервис микроблогов Parler, популярный у сторонников действующего президента США Дональда Трампа удалила из магазина своих приложений компания Apple. Об этом 10 января сообщила телекомпания CNBC.

Представитель компании Apple отметил, что посты пользователей сервиса микроблогов содержали призывы к насилию, а это противоречит правилам компании.

«Мы всегда поддерживали принцип, при котором в App Store находили бы отражение различные точки зрения, но на нашей платформе нет места угрозам насилия и правонарушениям», — сказано в заявлении представителя Apple.

Уточняется, что блокировка Parler продлится до тех пор, пока не будут приняты меры для предотвращения распространения угроз.

По данным телекомпании, сервис Parler был запущен в качестве альтернативы социальным сетям, на его платформе фактически отсутствует модерация. На фоне ужесточения руководством популярных социальных сетей правил касательно публикаций, сервис приобрёл популярность у сторонников Трампа. Сервисом пользовались около 10 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке сервиса микроблогов Parler американской компанией Google.

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