Нур-Султан, , 07:39 — REGNUM В Казахстане явка на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов) по состоянию на 10:00 (07:00 мск) 10 января составила 11,6% от общего числа избирателей, включенных в списки, уточнили в пресс-службе ЦИК.

Отметим, по состоянию на 08:00 (05:00 мск) в Казахстане к работе приступили все 9994 избирательных участка, а в списках избирателей числятся 11 млн. 915 тысяч 903 граждан.

Напомним, сегодня, 10 января, в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов). В депутаты нижней палаты парламента баллотируются 312 кандидатов от пяти политических партий — Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», партии Nur Otan, партии ADAL, демократической партии Казахстана «Ак жол и Народной партии Казахстана. В 216 маслихатов, насчитывающихся в республике, баллотируются 8334 кандидата от выше перечисленных пяти политических партий.