Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Американская компания Apple заблокировала в своём магазине мобильных приложений социальную сеть Parler. Об этом сообщает агентство Reuters.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне — все новости»

В Apple объяснили блокировку тем, что администрация Parler не смогла принять требуемых мер для предотвращения распространения сообщений с призывами к насилию. Ранее 8 января Parler была также заблокирована в магазине приложений Google.

Социальная сеть Parler стала популярна среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа летом 2020 года. Тогда глава предвыборного штаба Трампа Бред Парскейл призвал использовать эту соцсеть после блокировки очередного сообщения штаба в Twitter.

По данным издания BuzzFeed News, меры против Parler может принять ещё одна американская компания — Amazon. Социальная сеть использует облачный сервис Amazon Web Services. Сообщается, что Amazon может приостановить обслуживание Parler в ночь с 10 на 11 января.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 8 января генеральный директор Parler Джон Матце заявил, что компания Apple требует от Parler выполнения правил, которым не следует сама.

Читайте ранее в этом сюжете: Google заблокировала популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler