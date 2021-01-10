Нур-Султан, , 07:31 — REGNUM В Казахстане по состоянию на 08:00 (05:00 мск) 10 января согласно оперативным данным, предоставленным региональными избирательными комиссиями, к работе на территории республики приступили все 9994 избирательных участка, сообщили 10 января в пресс-службе ЦИК.

17 избирательных участков приступили к работе в представительствах Казахстана в иностранных государствах. Еще 49 избирательных участков, расположенных за границей, начнут работу с учетом разницы во времени.

В списки избирателей включены 11 млн. 915 тысяч 903 граждан, добавили в ЦИК.

Читайте также: В Казахстане наступил день тишины перед выборами в нижнюю палату парламента

Напомним, сегодня, 10 января, в Казахстане проходят выборы в депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов).

В выборах депутатов нижней палаты парламента будут участвовать пять политических партий: Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», партия Nur Otan, партия ADAL, демократическая партия Казахстана «Ак жол», а также Народная партия Казахстана, от которых баллотируются 312 кандидатов. Что касается выборов в местные представительные органы (маслихаты), то в списки от пяти партий включены 8334 кандидата. В республике насчитывается 216 маслихатов.