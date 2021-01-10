Вашингтон, , 05:26 — REGNUM Власти США намерены усилить меры безопасности для членов американского конгресса, которые направляются на церемонию инаугурации Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на внутреннюю переписку.

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По его данным, соответствующее решение американские власти приняли после ряда инцидентов, когда конгрессмены подвергались нападению в аэропортах из-за беспорядков в Вашингтоне 6 января. В связи с этим федеральные власти США призвали воздушные гавани и Федеральную службу воздушных маршалов повысить уровень безопасности для законодателей на время их поездки в Вашингтон на инаугурацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своем намерении посетить инаугурацию кандидата в президенты США Джо Байдена принял американский вице-президент Майк Пенс. При этом действующий глава государства Дональд Трамп присутствовать на церемонии отказался.

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