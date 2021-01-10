Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Депутат парламента американского штата Западная Вирджиния Деррек Эванс подал в отставку после того как принял участие в попытке захвата Капитолия. Об этом 10 января сообщает издание Axios.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне — все новости»

Отмечается, что решение об отставке было принято депутатом самостоятельно 9 января. Эванс вёл в социальных сетях прямую трансляцию с места событий во время захвата Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа и всячески поддерживал их. Сам Эванс принимал непосредственное участие в штурме здания Конгресса.

Действия республиканца Эванса были осуждены его однопартийцами, а министерство юстиции США выдвинуло против него обвинения за участие в беспорядках. В частности, депутат обвиняется в «незаконном проникновении на запрещённую к проходу территорию».

Ранее ИА REGNUM сообщало о предъявлении обвинений мужчине, участвовавшем в штурме Капитолия, фотографии которого в меховой шапке с рогами обошли весь мир.

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