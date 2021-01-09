Вашингтон, , 23:51 — REGNUM Жителю американского штата Аризона Джейкобу Энтони Чансли, который, по версии следствия, был запечатлён во время штурма Капитолия 6 января 2021 года в образе «викинга», предъявили обвинения. Об этом 9 января сообщается на сайте минюста США.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бунт сторонников Трампа в Вашингтоне — все новости»

«В Федеральном суде округа Колумбия были предъявлены обвинения трем мужчинам в связи с беспорядками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди тех, кому предъявили обвинения, оказался и Чансли. Мужчина, который, предположительно, был запечатлен в ходе беспорядков в медвежьей шапке с рогами и копьем, обвиняется в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия, а также в умышленном проникновении в запрещенное к доступу здание без законных оснований.

Как передавало ИА REGNUM, вознаграждение за помощь в поимке лиц, участвовавших в захвате здания Конгресса США 6 января, ранее объявило ФБР США.

Читайте также: ФБР объявило вознаграждение за информацию о тех, кто ворвался в Капитолий