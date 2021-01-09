Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон пошутила над блокировкой аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter.

Так, Клинтон репостнула свой твит от 2016 года, в котором она призвала Трампа удалить аккаунт. При этом бывший госсекретарь сопроводила запись галочкой, как выполненное задание.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 января, руководство социальной сети Twitter заморозило учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе в связи «с риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

Ранее стало известно, что администрация Twitter намерена блокировать все аккаунты, с которых попытается написать Трамп.

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