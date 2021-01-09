Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Власти Ирана якобы защищают ответственных за крушение украинского самолета, который был сбит по ошибке в январе 2020 года. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

«Власти (Ирана) продолжают защищать тех, кто несёт ответственность за это (крушение самолёта)», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что Госдеп США «с нетерпением ждёт», когда власти Ирана «будут ценить жизни иранцев так же усердно, как они сейчас покрывают проступки своих представителей».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января 2020 года Boeing 737 украинской авиакомпании потерпел крушение в Тегеране вскоре после взлета из иранского международного аэропорта Имама Хомейни (IKIA). На борту самолета находились 176 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли.

Иранские военные официально признали, что украинский Boeing был сбит из-за человеческого фактора, так как на фоне обострения отношений с США самолет был принят за крылатую ракету.

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