Вашингтон, 9 января 2021, 20:29 — REGNUM Блокировку аккаунта президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter прокомментировал его сын Дональд Трамп-младший.
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»Мир смеется над Америкой, — написал Трамп-младший на странице в соцсети Twitter. — А Мао, Ленин и Сталин улыбаются».
Сын действующего президента США добавил, что свобода слова, контролирующаяся «могущественными леваками», «мертва».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что аккаунт президента США Трампа навсегда заблокировала администрация Twitter.
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