Вашингтон, , 20:03 — REGNUM В Соединённых Штатах сотрудники полиции задержали мужчину, который унёс трибуну спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии. Об этом 9 января передает телеканал ABC.

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Отмечается, что речь идёт о 36-летнем жителе Флориды Адаме Джонсоне. Сейчас он находится в тюрьме округа Пинеллас (Флорида), в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, часть участников беспорядков возле здания Конгресса в Вашингтоне осталась без работы, после того как их работодатели опознали их по опубликованным в интернете фото и видео с места событий.

В частности, компания Navistar Direct Marketing уволила своего сотрудника, который был замечен с бейджем компании на шее на ряде фотографий, сделанных во время захвата протестующими здания Капитолия.

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