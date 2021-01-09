Лондон, , 18:59 — REGNUM В Великобритании привились вакциной от COVID-19 королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип. Об этом сообщается в распространенном заявлении Букингемского дворца.

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»Королева и герцог … были привиты сегодня (9 января)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января обнародованные на сайте правительственной информации данные свидетельствовали о том, что в Великобритании за минувшие сутки скончались более 1,3 тыс. пациентов с COVID-19.